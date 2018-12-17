Dekorasyonda Yeni Yılın Vazgeçilmezleri: "Kapı Süslemeleri "

MEKANLARI AYRIŞTIRAN KAPILARDA DEKORASYON

Kapıların yalnızca bir geçiş noktası değil, mekânsal başlangıç ve ayrışmanın gerçekleştiği oluşumlar olduğunu belirten Tamer ve Hatipoğlu, şunları kaydediyor.

"Mekansal bitişler gerçekleşirken o an düşünmesek de adım attığımız yerlere yeni beklentiler içinde iyi niyet, huzur ve mutlulukla girmek isteriz. Pozitif enerji ve ruhumuzu yükseltecek değişimler yapmanın büyük küçük pek çok yolu olsa da küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratılabilir. Yaşam alanlarımızda doğru enerjiyi doğru şekilde kullanabilmenin ve uyumu yakalayabilmenin yöntemi olan ve Çin kültüründen gelen Feng Shui'ye göre de evin giriş noktaları evin genel hissiyatıyla ilgili bize fikir veren ilk izlenimin gerçekleştiği noktalardır. Yalnızca giriş kapılarında değil, ayrışmanın olduğu diğer kapılar da bu bilinçle ele alınabilir."

EV SAHİPLERİNE UYGUN KAPI DEKORU SEÇİMİ

Mekanın genelinde olduğu gibi kapı süslemelerinde de kişinin kendine iyi geleni belirlemesi ve tasarım kararlarını bu yönde oluşturması gerektiğini söyleyen Tamer ve Hatipoğlu, şu bilgileri veriyor: "Huzur ve mutlulukla bütünleştirilebilecek kurutulmuş çiçek buketleri, şapkalar, hasır kurdeleler, küçük çiçek çelenkleri ve 'mood board'lar yeni yıla girerken kapılara asmak için kullanılabileceği gibi, diğer ev sahipleri veya misafirlere verilmek istenen eğlenceli mesajlara, el yapımı püsküllere de kapı kollarında yer verilebilir. Bu ürünleri yıl boyunca değiştirerek kapılarda kullanmak mümkün."

Bir mekanın atmosferini belirlemenin tek koşulunun büyük değişikliklerle sınırlı olmadığını söyleyen Tamer ve Hatipoğlu, kapı süslemelerinde olduğu gibi küçük ama mekanın genelindeki duyguyu ortaya çıkaracak dokunuşların da önem taşıdığının altını çiziyor.

Kaynak: Bültenler