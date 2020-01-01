Haberler » Güncel » Yeni yılın ilk bebeği 'rızkıyla' geldi - Haber

Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi

Samsun Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.

01.01.2020 01:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:42 Yeni yılın ilk bebeği
Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Akın Hüseyin babasına şans getirdi.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine akşam saatlerinde gelen Pınar Türe'nin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla erkek çocuğu oldu. Akın Hüseyin ismi verilen 3 kilo 150 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türe ailesini ve bebeği hastanede ziyaret etti.
Ziyaret esnasında baba Mustan Türe'nin işsiz olduğunu öğrenen Başkan Demir, babayı iş imkanına kavuşturacaklarını belirterek, bebeğin rızkıyla dünyaya geldiğini dile getirdi.
Baba Türe ise basın mensuplarına, Çorlu'da çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldığını ifade ederek, "Oğlum dünyaya rızkıyla geldi. Yeni yılın ilk bebeği olmasının yanı sıra bizi ziyarete gelen valimiz ve belediye başkanımız bana iş sözü verdi. Hem çocuğumun dünyaya gelmesinden hem de iş imkanına kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.
Vali Kaymak ve Demir, yılın ilk bebeği ve annesine altın hediye etti.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:06   İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler - Haber
03:04   Kilis'te yeni yılının ilk bebeği alihan kemal oldu - Haber
03:04   2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu - Haber
03:04   Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'perihan ılgın? - Haber
03:04   Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 03:07:00