Haberler » Güncel » Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu - Haber

Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

Sivas'ta 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

01.01.2020 03:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:43
'ta 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.
Medicana Sivas Hastanesinde Ayşe ve Bekir Öztürk çiftinin ikinci çocuğu saat 00.15'de dünyaya gözünü açtı. 3 kilo 65 gram olarak dünyaya gelen bebeğe Zehra Melek ismi verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti.
Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın hediye etti.
Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.
Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu

Bekir Öztürk, Ayşe Öztürk, Sivas, Anne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:23   DHA YURT BÜLTENİ - 34 - Haber
04:22   Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu - Haber
04:19   Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Haber
04:17   Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Haber
04:17   Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 04:30:21