Haberler » Güncel » Yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Haber

Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'in ziyareti Emir Ali bebekten görüntü Anne Meryem Yıldız'ın konuşması Babaanne Nafiye Yıldız'ın konuşması Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu ELAZIĞ - Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.

01.01.2020 02:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:47
Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'in ziyareti
Emir Ali bebekten görüntü
Meryem Yıldız'ın konuşması
Babaanne Nafiye Yıldız'ın konuşması Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu
ELAZIĞ - Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.
Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.
Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Meryem Yıldız, Emir Ali, Elazığ, Anne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:28   Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Haber
04:28   Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Haber
04:23   DHA YURT BÜLTENİ - 34 - Haber
04:22   Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu - Haber
04:19   Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 04:30:26