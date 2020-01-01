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Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı, trafik kilitlendi

Yeni yılın ilk sabah namazında Bursa Ulucami'de binlerce kişi buluştu.

01.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:28 Yeni yılın ilk günü Ulucami doldu taştı, trafik kilitlendi
Yeni yılın ilk sabah namazında Ulucami'de binlerce kişi buluştu. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın kıldırdığı sabah namazının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

2020 yılının ilk sabah namazında Bursalılar Ulucami'ye akın ettiler. Namazın ardından ise Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sürpriz yaşattı. Sabah namazına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara kendi elleriyle çorba ikram etti.

Camiye araçlarıyla gelen vatandaşlar ise Atatürk Caddesi'ne park edince burada trafik bir süre en sağ şeritten verildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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