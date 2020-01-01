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Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeni yılın ilk gününde önce kar yağan yüksek rakımlı kesimlere çıkan grup ardından, "Denize Girme Etkinliği" düzenledi.

01.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:14 Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar
'in ilçesinde, yeni yılın ilk gününde önce kar yağan yüksek rakımlı kesimlere çıkan grup ardından, "Denize Girme Etkinliği" düzenledi.
Etkinlik kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak ilçenin yüksek kesimlerine giderek, karın keyfini çıkardı.
Buradan ayrılıp sahile gelen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde hem karda eğlenmenin hem de denize girmenin zevkini yaşadı.
Gruptakilerden Bahadır Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır yeni yılın gününde bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik sonunda denize girenlere çorba ikramı yapıldı.

Bozyazı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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