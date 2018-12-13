Yeni Yılın İlk Kitap Fuarı Adana'da Açılacak

12. Çukurova
Kitap Fuarı, 5-13 Ocak 2019'da TÜYAP Adana
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yayıncılar Birliği İşbirliği, Çukurova Fuarcılık, Adana Valiliği
ve Adana Büyükşehir Belediyesi
desteğiyle düzenlenen fuar, yeni yılın ilk kitap fuarı olarak vatandaşlara kapısını açacak.
Yaklaşık 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuar kapsamında, panel, söyleşi ve atölye çalışmaları ile çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek.
Öte yandan, düzenlenecek imza günleriyle 500 kadar yazar, okurlarıyla buluşacak.
Çukurova Kitap Fuarı, 5-13 Ocak'ta 10.00-20.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Çukurova,Adana
13 Aralık 2018 Perşembe 20:12