Yeni yılın ilk Türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL'da tüm illerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yeni yılın ilk " Türkiye geneli huzur denetimlerinde araçlar, didik didik aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Denetimler kapsamında durdurulan yabancı uyruklu kişilerle İngilizce bilen polisler iletişim kurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen, yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimi" tüm illerle eşzamanlı olarak İstanbul 'da da gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Şişli Büyükdere Caddesi, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Bakırköy Koşuyolu Caddesi üzerinde denetimler yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş büro amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timler ile Mobil Okul Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında, araçlar polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Araçlardan indirilen kişiler, genel bilgi taraması(GBT)na tabi tutulurken, denetimlere eşlik eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı hassas burunlu polis köpeği "Alex" ile "Zorro" da araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Durdurulan taksilerdeki turistler, yabancı dil bilen polisler eşliğinde arama ve denetimlerden geçirildi. Yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimi" gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

- İstanbul