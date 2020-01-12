Haberler » Güncel » Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa'ya - Haber

Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa'ya

Geçtiğimiz yıl 77 bin metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk yeşil alan çalışmasını Teomanpaşa Mahallesi'nde başlattı.

12.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:10Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa'ya
Geçtiğimiz yıl 77 bin metrekare yeşil alan üreten Belediyesi, yeni yılın ilk yeşil alan çalışmasını Teomanpaşa Mahallesi'nde başlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, "Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz" sloganıyla başlattığı 'yeşil seferberliği' kapsamında ilçedeki mülkiyet sorunlu kamu tesisi arazileri, yeşil alana dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda Teomanpaşa Mahallesi'nde mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamayan kamu arazisinde, yeşillendirme çalışması başlattı. Sıcak havalarda toz, yağmurlu günlerde çamur şikayetine neden olan 5 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin çevresi bordür taşlarıyla çevrildi. Toprak tesviyesi, sulama ve ışıklandırma alt yapısı tamamlandıktan sonra da araziye çim ekilecek. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:55  Rus turistler kış ortasında yazı yaşadı - Haber
11:55  Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Haber
11:55  Vekalet ücretini icrayla alan idareye KDK tavsiyesi - Haber
11:53  Maltepe'de yasak olan yerden 'u' dönüşü yapan araç kazaya neden oldu; o anlar kamerada - Haber
11:48  Uludağ'da kar yağışı başladı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
09:17  Jeoloji mühendisi Karadeniz'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Rize yok olabilir - Haber
12.01.2020 12:03:11