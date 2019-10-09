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Yeni yönetimlerden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

09.10.2019 11:38Yeni yönetimlerden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, fahri üyesi olduğu Talasemi ve Lösemililer Derneği'nin yeni yönetimini de kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nın Yeni Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Allah hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın" diye konuştu. Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan da Başkan Büyükkılıç'a yeni yönetimini tanıttı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı fahri üyesi olduğu Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Emre Başdemir ile Önceki Başkan Faruk Başdemir de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, bir hekim olarak, Talasemi ve Lösemililer Derneği'ne her zaman sahip çıkacaklarını ve katkılarını sürdüreceklerini belirtti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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