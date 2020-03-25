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Yeni Yusufeli yükseliyor

Artvin'de yapımı süren Yusufeli barajı inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

25.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:12
Yeni Yusufeli yükseliyor
Artvin 'de yapımı süren Yusufeli barajı inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Artvin'de Çoruh Nehri'nin üzerinde inşası devam eden, temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın da 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın devreye alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar devam ediyor.

İlçedeki Yansıtıcılar ve Sakut bölgesinde 843 dekar imar alanı, 692 dekar da park ve rekreasyon alanı olmak üzere bin 535 dekar alanda inşa edilecek yeni Yusufeli yerleşim yerinde altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, üst yapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Temmuz 2015'de başlayan yeni yerleşim yerinde altyapı çalışmalarında, bugüne kadar 16 milyon 775 bin metreküp kazı, 9 milyon 900 bin metreküp dolgu yapılarak bin 424 dekar alan elde edildi.

Proje kapsamında üç farklı bölgede inşa edilen yeni yerleşim yerindeki 1. bölgede hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami, müftülük binası, öğretmen evi ile 16 derslikli ortaokul inşaatlarının yapımında sona yaklaşıldı.

Bu bölgedeki inşaatlarda yüzde 85 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı. Yıl içeresinde inşaatları devam eden yapılara ek olarak 25 yataklı hastane, belediye hizmet binası, ticaret merkezi ve 518 konutun ihalesi yapılarak, inşaatlarına başlanması da planlanıyor. İkinci bölgede ise altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu bölgede inşa edilecek ilkokul, sağlık ocağı, semt camisi ile 660 konut için ihale süreci bekleniyor. Üçüncü bölgede 24 derslikli lise, sağlık ocağı, jandarma komutanlığı ve 334 konutun yapımı tamamlandı. Eylül 2019'da ihalesi yapılan semt camisi, 224 konut ve 8 dükkanın inşası ise sürüyor. Öte yandan, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de çevre düzenlemesi kapsamında, mevcut ilçede daha önce tespit edilen ağaçları söküp yeni yerleşim yerine dikerek ağaçlandırma çalışması devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yusufeli, Artvin, Güncel

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