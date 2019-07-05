05.07.2019 15:21
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Yeni yüzer doğal gaz terminali İzmir'de demirledi

Yeni yüzer doğalgaz terminali İzmir'de demirledi Yeni yüzer doğalgaz terminali Türkiye'deİZMİR - Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana römorkörler eşliğinde demir attı.

Yeni yüzer doğalgaz terminali İzmir'de demirledi
Yeni yüzer doğalgaz terminali Türkiye'de
İZMİR - Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana römorkörler eşliğinde demir attı.
Güney Kore'den 11 Haziran'da Türkiye'ye doğru yola çıkan 170 bin metreküp depolama kapasiteli yeni yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), Aliağa ilçesine geldi. Dev gemi, Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan Etki Liman İşletmelerine ait limana römorklar eşliğinde yanaştı.
Etki Liman İşletmeleri'ne ait Türkiye'nin ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve Aralık 2016'da Aliağa'daki limanda devreye alınan terminal, daha sonrada limana demir attı.
Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini artıracak yeni terminal ile sisteme günlük 7-14 milyon metreküp daha fazla gaz verilebileceği ifade edildi. Yeni yüzer doğal gaz terminali İzmir'de demirledi
Kaynak: İHA
Türkiye, Aliağa, İzmir, Ekonomi

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