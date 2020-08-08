Yeni Zelanda Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü anma münasebetiyle Yeni Zelanda Anıtı'nda çelenk koyma töreni yapıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton'ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan çelenk koyma törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı ve protokol üyeleri katıldı.

Törende Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan tarafından anma kasidesinin okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Cem Edip Avcı ve Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan Yeni Zelanda Anıtı'na çelenk bıraktılar. Çelenk koyma töreni saygı duruşunun ardından sona erdi. - ÇANAKKALE