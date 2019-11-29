Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e "dikiş iğnesi" eserli teşekkür

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ayla Koçer, Yeni Zelanda'da mart ayında yaşanan cami saldırılarının ardından gösterdiği tavırla takdir toplayan Başbakan Jacinda Ardern'in birleştirici tutumuna, geleneksel tekstil teknikleri ve dikiş iğnesi formuyla oluşturduğu sanat eseriyle teşekkür etti.

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Yeni Zelanda'nın kadın Başbakanı Ardern'in gösterdiği tutumdan çok etkilendiğini söyledi.

Jacinda Ardern'in saldırı sonrası siyah bir başörtü takarak camiye gittiğini ve Müslümanlara destek verdiğini, saldırının ardından ulusal yas ilan ettiğini anımsatan Ayla Koçer, başbakanın sergilediği birleştirici liderliğin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Koçer, Başbakan Ardern'in tüm dünyaya adeta insanlık dersi verdiğini dile getirerek, hemcinsinin bu tutumunu eserine taşımak istediğini belirtti.

Geleneksel tekstil teknikleri kullanarak, yün, kök boya, keçe, şiş ve ahşap çubukla oluşturduğu sanat eserinde dikiş iğnesi formunu kullandığına işaret eden Ayla Koçer, eserine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Başbakanı birleştirici bir 'dikiş iğnesi' gibi düşündüm. Din, dil, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrıştırıcıya meydan vermeden önce insan olmayı merkeze koydu ve bütün dünyaya 'insan' olabilmenin mesajını verdi. Bu dönemde bütün insanlığın en çok buna ihtiyacı var.

Eserimde en geri planda, fonda kanı çağrıştıran kırmızı renkli örgü yüzey bulunmaktadır. Bunun üzerinde sol yanda örgü üzerine örgü ekleyerek oluşturulan transparan bölüm, karşısında beyaz rengin hakim olduğu bölüm, ortada ise kırmızı renk görülmektedir. Fondaki kırmızı ile terör ve kan, transparan kısım ile teröre fırsat verilmesi, bunun tam karşısında birden fazla kat ile teröre karşı birleşmeyi tercih edenler temsil edilmiştir. Jacinda Ardern'in adını monte ettiğim iğne, tüm olumsuzluklardan arınmış, beyaz, temiz bölümü dikerek birleştirmektedir. Bu çalışma ile coğrafi sınırları gözetilmeksizin terör eylemlerine karşı ortak ve dik bir duruş sergilememiz gerektiğini vurgulamaya çalıştım."

İzmir'de Swiss Otel'de açılan "Sanatuar V" başlıklı öğretim elemanları karma sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin beğeni gördüğünü aktaran Koçer, "Geçmiş, şimdi ve gelecek üçgeninde hepimizin sorumluluklarından söz edilen yorumlarda bulunuldu." dedi.

Büyük Efes Sanat'ın sanat projelerinden olan "Sanatuar V" karma sergisinin, 17 Aralık'a kadar açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA