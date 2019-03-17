17 Mart 2019, 12:48
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Brenton Tarrant'ın 36 dakikada durdurulduğunu duyurdu. Ardern, teröristin durdurulmaması halinde saldırılarına devam etme niyetinde olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Brenton Tarrant'ın yakalanmaması halinde "Kesinlikle saldırıya devam etme niyetinde olduğunu" söyledi. Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iki gün önce 50 Müslümanı cuma namazında katleden İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant'ın (28) gözaltına alındığı sırada hareket halinde olduğunu ve aracında pek çok silah bulunduğu açıkladı. Ardern, saldırganın çok daha fazla insanı öldürebileceğini söyledi. Ardern, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saldırgan hareket halindeydi. Saldırganın içinde bulunduğu araçta iki silah daha vardır. Kesinlikle saldırısına devam etme niyetindeydi" dedi.

"36 DAKİKADA YAKALANDI"

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Ardern, Avustralya doğumlu 28 yaşındaki saldırganın, polise yapılan ilk çağrıdan sonra 36 dakika içinde yakalandığını ifade etti. Başbakan Ardern, polis ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada yayılan yakalama görüntülerinde sadece tabanca taşıyan iki polisin Tarrant'ı arabasında yakaladığı görülüyordu. Polisler, Tarrant'ın kaçmaya çalıştığını ve gözaltına direndiğini belirtti.

ARDERN'DEN TRUMP'A: MÜSLÜMANLARA SEMPATİ

AA'da yer alan habere göre başkent Wellington'daki Parlamento binasında basına konuşan Başbakan Ardern, terör saldırısının ardından ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi de paylaştı. Trump'ın Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceği sorusu üzerine verdiği yanıta ilişkin Ardern, "Mesajım, 'tüm Müslüman topluluklar için sempati ve sevgi' oldu" ifadesini kullandı.

Donald Trump, Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (14)
GURBETCİ: Arkadaslar ,bakin ben yenizellanda da yasiyorum,yenizellanda basbakani gercekden ve gercekden cok iyi ve cok ama cok basarali bir insan o kadar da durust ve herkez tarafindan seviliyo.yenizellanda da herkez ozgur istiyen istedigi dini yasiyor ve cok ama cok saygi duyuyorlar,burda hic birskilde islama karsi bir sey yok olmadgi gibide cok desdek war.bu katil fasist biri zaten beyaz olamayani sewmiyor adam sadece direk olarak muslumanlara kasti yok adam dedgm gibi beyaz olamayn hicbirkimseyi sewmyor ve ole bir dunya istiyo serefsiz. ben kendim bir musluman olarak son iki gundur etrafrmda tanidklarmdan cok ama cok buyuk bir sekilde desdek aliyorm bana sarilip agliyolar ve kardes oladgumuzu bu yollda beraber oldgumuzu soyluyolar.sadece burda yasayan biri olarak soyluyorm.herkez elinden geleni yapiyor buna emin olabilirsniz ,benm icim bir musluman olarak rahat.herkeze iyi gunler.
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  • AFGAN : haklisinda ama böyle devam ederlerse mücahidlerimiz birak kiliseyi onlara avrupada rahat edecek yer birakmayacaklar
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YASTAYIZ: yeni zelanda''da yaşanan terör saldırısı nedeni ile çok üzgünüz gerçekten çok acı verici vahşet ve terördür 50 müslüman kardeşlerimizin şehit düştügü cami''de cuma namazı kılmak çok isterim ayrıca tüm müslüman liderlerine burdan çağrıda bulunuyorum lütfen allah için oraya cuma namazına gidin rabbim yapacagınız duları kabul etsin amin
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ABD NİN OYUNU : Yeni Zelanda venezuela devlet başkanı maduroya destek verdiği için ABD boş durmadı ve o ülkede Müslüman kardeşlerimize saldırdı yeni zelandayi etkisiz kılmak için allah maduroya yardım etsin biz Türkler maduroyu destekliyoruz ve kapitalist ABD ye boyun egmiyoruz
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MASKOT: Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez
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