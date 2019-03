Yeni Zelanda Cami Saldırıları: Dünya Liderleri Ne Dedi?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin öldüğü silahlı saldırı hala dünyada en önemli gündem maddeleri arasında.Peki dünya liderleri saldırıya nasıl tepki gösterdi?Liderlerin tepkilerini derledik. Trump: Korkunç bir katliamSaldırının baş zanlısı 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant'ın manifestosunda övgüyle söz ettiği ABD Başkanı Donald Trump saldırıları "masum insanların anlamsızca öldüğü korkunç bir katliam" olarak nitelendirdi.Trump beyaz ırkçılığın artıp artmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Sanmam. Bu çok çok ciddi sorunları bulunan küçük bir grup insan" dedi.Avustralya Başbakanı Scott Morrison saldırganı, "aşırı sağcı, şiddet yanlısı bir terörist" olarak tanımladı.İngiltere Başbakanı Theresa May saldırıyı "mide bulandıran bir şiddet olayı" olarak nitelendirdi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de "Korkunç olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu" söyledi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yeni Zelandalılarla birlikte camilerinde barışçıl biçimde dua ederken ırkçı bir nefret yüzünden öldürülen vatandaşlar için yas tuttuklarını" belirttiFransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen "korkunç saldırıları kınadığını" ve Fransa'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte "terörle mücadele edeceğini" söyledi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırıları "dehşet verici" olarak nitelendirerek kınadı.Japonya Hükümeti Sözcüsü Yoshihide Suga, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve yaralılara şifa diledi. Yoshihide Suga, Japonya'nın Yeni Zelandalılarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de "AB her zaman Yeni Zelanda'nın yanında, toplumlarımızı ve yaşam tarzımızı yıkmak siteyenlere karşı duracak" dedi. Pakistan Başbakanı: Giderek artan terör saldırılarını İslam düşmanlığına bağlıyorumYeni Zelanda saldırılarına Ortadoğu ve Asya ülkelerinin liderlerinden de tepki geldi.Pakistan Başbakanı İmran Khan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Giderek artan terör saldırılarını 11 Eylül saldırısının ardından doğan İslam düşmanlığına bağlıyorum. 1,3 milyar Müslüman her terör saldırısında kolektif olarak suçlanıyor" dedi.İran Dışişleri Bakanı Muahmmed Cevat Zarif ise İslam İşbirliği Örgütü'nü acilen toplantıya çağırdı.Zarif Twitter mesajında "Batı'nın Müslümanları şeytanlaştırmasının 'ifade özgürlüğü' adına savunulması artık bitmeli" dedi.