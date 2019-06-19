19.06.2019 11:31
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Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Kermadec Adalar topluluğundaki Raoul Adası'nın 180 kilometre güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kermadec Adaları'nda 16 Haziran'da gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilmiş ancak bu uyarı kısa süre sonra kaldırılmıştı.
Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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