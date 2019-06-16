16.06.2019 03:57
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Yeni Zelanda'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı.
Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığından (MCDEM) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki ıssız adalar gurubundan olan Kermadec Adaları'ndaki depremin hemen sonrasında yaptığı tsunami uyarısını birkaç dakika sonra kaldıran MCDEM, Yeni Zelanda ve bölgedeki diğer ülkeler için bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.
Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Yeni Zelanda, Güncel

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