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Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı.

24.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:52 Yeni Zelanda'da çalışmalar sonlandırıldı
Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı.

Yeni Zelanda'daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında 9 'ta meydana gelen patlamanın ardından kaybolan 2 kişinin arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı. tarafından yapılan açıklamada kayıp 2 kişi için umutların tükendiği belirtilirken, arama çalışmalarının da sonlandığı aktarıldı.

Kayıp kişilerin ise 17 yaşındaki Avustralyalı turist Winona Langford ve 40 yaşındaki Yeni Zelandalı tur rehberi Hayden Marshall-Inman olduğu ifade edildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetin kayıp kişileri bulabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu dün tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiği açıklanmıştı. Yanardağ faciasında adada bulunan 47 kişi arasında Avustralya, ABD, Alman, Çin, İngiliz ve Malezya'dan gelen turistler yer alıyordu. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, Aralık, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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