Yeni Zelanda'da cami saldırısı sonucu getirilen af kapsamında 50 bin silah polise teslim edildi

Yeni Zelanda'da, 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından uygulanan silah yasağı uyarınca yarı otomatik silah ve saldırı tüfeklerinin teslimi için süre dün gece yarısı doldu. Yeni Zelanda Polis Bakanlığı geri satın alma programı kapsamınca 50 bin silahın bedeli karşılığında teslim edildiğini duyurdu.Kesin olmayan rakamlara göre uygulamanın sürdüğü altı aylık süre içinde 33 bin kişiye 51 bin silah karşılığı 100 milyon Yeni Zelanda dolarının (yaklaşık 390 milyon TL) üzerinde bedel ödenirken, paralel bir af kapsamında 5 bin silah parçası ve aksesuarı emniyet birimlerine karşılıksız teslim edildi.