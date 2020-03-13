Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısının yıl dönümünde konuştu. Ardern, bu saldırı sonrası toplumumuz çok değişti dedi.
13.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:01
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde konuşarak, "Ülkede toplumun bu olay sonrasında büyük bir değişime uğrağına inandığını" söyledi.
Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii'ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "ülke tarihinin en kara günü olarak" nitelemişti.
Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii'ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "ülke tarihinin en kara günü olarak" nitelemişti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Yeni Zelanda, Dünya
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