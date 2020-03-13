Menü
Haberler ›› Dünya ››Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı - Haberler

Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısının yıl dönümünde konuştu. Ardern, bu saldırı sonrası toplumumuz çok değişti dedi.

13.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:01
Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 15 Mart 2019'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde konuşarak, "Ülkede toplumun bu olay sonrasında büyük bir değişime uğrağına inandığını" söyledi.

Ardern, Christchurch şehrindeki El-Nur Camii'ne düzenlenen ve 51 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "ülke tarihinin en kara günü olarak" nitelemişti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Yeni Zelanda, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti Haberler
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı