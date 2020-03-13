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Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısının yıl dönümünde konuştu.

13.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:06
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Christchurch kentinde yapılan ve 51 kişinin öldüğü terör saldırısının yıl dönümünde konuştu. Ardern, bu saldırı sonrası toplumumuz çok değişti dedi.View on euronews Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısının yıl dönümü; Başbakan Ardern'den 'toplum değişti' mesajı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Yeni Zelanda, Dünya

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