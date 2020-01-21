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Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

21.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:01
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Çinli turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda Glenorchy ve Queenstown arasındaki bir otoyolda Çinli turistleri taşıyan bir otobüs devrildi. Yeni Zelanda'daki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 20 Çinli turist yaralandı.
Kazanın gerçekleştiği yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine ambulans ve kurtarma helikopterleri sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
(İHA)
Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: İHA


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