Haberler» Dünya» Haber

Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı

Yeni Zelanda'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı.

19.07.2019 14:41 Yeni Zelanda
Yeni Zelanda'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki 17 ev de zarar gördü.

Doğalgaz patlaması, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinin kuzeyindeki Northwood bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği evin çevresindeki, 5'i ağır olmak üzere 17 evin hasar gördüğünü duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanını andırdığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Yeni Zelanda, Dünya

Son Dakika Haberleri
16:02   BULUNAN KADIN CESEDİ HELİKOPTERLE AKÇAKOCA'YA GETİRİLDİ-EK (AKTUEL)
15:59   Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (2)
15:50   Bülent Ecevit KKTC'de anıldı: Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardı
15:49   Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
15:48   Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde patlama
15:41   Orgeneral Küçükakyüz: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz
15:35   Yeni Zelanda'da doğalgaz patlaması: 6 yaralı