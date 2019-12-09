Haberler » Dünya » Yeni Zelanda'da faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 5'e çıktı - Haberler

Yeni Zelanda'da faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 5'e çıktı

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.

09.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:32Yeni Zelanda'da faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 5'e çıktı
Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, ölü sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu.

Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve kurtarma birimlerinin adaya yaklaşamadığı açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı. Polis adada bulunan kişilerin akibeti hakkında henüz tam bilgiye sahip olmadığını ifade etti.


- Zelanda

Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:48 Erkekler kadınlardan daha fazla ağız kokusu sorunu yaşıyor - Haberler
12:46 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haberler
12:43 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın... - Haberler
12:41 Otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
12:40 Polonya First Lady'sinin tercihi Türk kahvesi oldu - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
12:09 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
11:40 Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı - Haberler
11:17 Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
9.12.2019 12:49:26