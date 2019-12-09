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Yeni Zelanda'da faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 5'e çıktı

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.

09.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:39Yeni Zelanda'da faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 5'e çıktı

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, ölü sayısının 5'e yükseldiği duyuruldu.

Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve kurtarma birimlerinin adaya yaklaşamadığı açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı. Polis adada bulunan kişilerin akibeti hakkında henüz tam bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Volkanın patlama anı

-Gemidekilerin dumanlara bakması

-Gemidekilerin panik halinde kaçışmaları

Önceki görüntüler

DGS Saati 10: 11 Tarihi 09.12.2019 - Kodu : 191209032



Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: DHA

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