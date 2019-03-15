Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Saldırının kınandığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.
Twitter, Trabzonspor, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA