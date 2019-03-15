Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliam

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cuma namazı sırasında yapılan katliamı kınadığını belirtti.İslam karşıtlığına karşı dünyanın başını kumdan çıkarması gerektiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında hunharca yapılan silahlı saldırıda şehit olan tüm Müslüman din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İslam alemine başsağlığı diliyorum. Dünyada İslam karşıtlığını körükleyerek, İslam dinine karşı düşmanlar yetiştirmeye çalışan kişi, kurum ve siyasetçilerin nasıl katiller ortaya çıkarttığını bu katliamda tekraren gördük. Artık dünyanın başını kumdan çıkartarak, bu tür insanlık dışı katliamlara ortam hazırlayacak yaklaşımlara karşı gerekli önlemleri almasını diliyorum."