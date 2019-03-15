Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Kaynak: AA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.İstanbul ekibinin Senegalli futbolcusu Demba Ba ise Twitter hesabından "Yeni Zelanda'da yaşananlar net bir terör saldırısıdır. Bu, o şekilde değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetine kabul etsin." şeklinde paylaşım yaptı.