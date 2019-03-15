Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Galatasaray
kulüpleri, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünün kınama mesajında, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir."
Güncel
Kaynak: AA