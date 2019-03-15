Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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Ürdün ve Bahreyn, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yayımladığı yazılı açıklamada, masumlara yönelik saldırıların terörün en çirkin şekli olduğunu ifade etti.Yeni Zelanda'daki saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren Guneymat, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal da yazılı açıklamasında, İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söyleminin durdurulması gerektiğini belirtti.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Tüm dini, ahlaki ve insani değerlere aykırı olan bu korkakça terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Yeni Zelanda'nın terörle mücadele ve güvenliği temin etme çabasına Bahreyn'in destek verdiği kaydedildi.