Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Deniz Feneri Derneği
ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı. Deniz Feneri
Derneğinden yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch'te Cuma namazı sırasında yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda 40 masum kişi katledildi. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.
Bu saldırıların İslam karşıtı söylemler kullanan kimi siyasilerin oluşturduğu bir atmosferin sonucu ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam ve Türk düşmanlığıyla doludur. İslam düşmanlığını körükleyenler bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Camilere düşmanlık besleyen alçakların nefret söylemi bütün insanlığı tehdit ediyor. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu vahşi saldırıya dünya ortak tepki vermeli ve karşısında durmalıdır. İslam ve Müslüman düşmanlığı kıyamete kadar insanlığın vicdanında yok edilmelidir."
Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da açıklamasında, Yeni Zelanda'da Müslümanların iki camisine yapılan terör saldırısını, şiddetle lanetlediğini ifade ederek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Hangi inanç ve etnik yapıda olursa olsun, şiddet ve terörün en büyük insanlık suçu olduğuna dikkati çeken Altun, mesajında, "Dünyadaki Ehli kamil insanlara, düşen en büyük görev, terör ve şiddeti yaratan radikal unsurlara karşı güçlerini birleştirmektir. Ayrıca terör odaklarını yaratan ve onlara destek olan, emperyalist ve zalim güçlerin karşısında, gönül gönüle ve el ele olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA