Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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Trakya'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırının yapılış biçiminin İslamofobi'nin ne ölçüde tehlikeli bir duruma geldiğini gösterdiğini belirtti.Dalgıç, şunları kaydetti:"Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını, şiddetle kınıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun medeniyet değerlerinin bütün insanlara ait olduğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savunduk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz.""Zulmün dini, dili, ırkı olmaz"Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar da, terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Yeni Zelanda'daki saldırının bütün dinlere yapılmış bir saldırı olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Ayar, "Zulmün dini, dili, ırkı olmaz. Olan tek şey, masum insanların hayatlarını kaybetmesi değildir. Olan tek şey, dünyada yaşanan bu ayıbın, saldırının, öfkenin sadece Müslümanlara yapılmadığı aksine dünyaya yapıldığıdır. Sorumluluk sahibi bütün dünya devletlerinin yöneticilerinden sağduyulu açıklamalar bekliyor, nefret dilini bırakmalarını ve İslam dünyası ile Müslümanları ötekileştirmeme çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı."Bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmeli"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Başkanı Ahmet Candan da, terör saldırısını kınadı.Saldırının planlı ve stratejik olarak yürütüldüğünü belirten Candan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobi'nin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz.Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla, bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.Bu menfur saldırıda ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."