Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle gıyabi cenaze namazı kıldı.
Kampüs içerisindeki camide toplanan üyeler, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.
Üyeler adına konuşan TÜGVA üniversite koordinatörü Ali Güler, Yeni Zelanda'da El Nur ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen katliamda 49 Müslüman'ın hayatını kaybettiğini söyledi.
Yanlış tanıtılan İslam'a karşı insanların kışkırtıldığını belirten Güler, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Güncel
Kaynak: AA