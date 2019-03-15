Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yeni Zelanda saldırısının Haçlı zihniyetinin ve nefret söyleminin tezahürü olduğunu belirtti.Aydın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle bazı bölgelerde yaşanan çatışmalar dolayısıyla kitle göçleri yaşanmakta olduğuna dikkati çekerek, "Ne var ki, bu kitle göçlerinin alt yapısına bakılmadan, ırkçı ve faşist söylemlerin Batı dünyasında son dönemlerde yüksek sesle dile getirilir olduğunu gördük. Ayrıca bu bölgelerde kargaşaya sebebiyet veren düşünce yapılarının sanki bu işlerde parmakları yokmuşçasına milliyetçi, şovanist açıklamaları da zihniyeti bozuk yapılara tesir etmektedir.Son Yeni Zelanda saldırısında da bu zehirli dilin tesiri açıkça ortaya çıkmaktadır. Kulluk vazifesini yerine getirmek için babalı oğullu camide toplanmış olan sivillere yönelik terör saldırısı Haçlı zihniyetinin ve nefret söyleminin tezahürüdür. Biz kardeşçe yaşanabilir, insanlık adına daha güzel bir dünyayı nasıl kurabiliriz diye düşünürken, özellikle Batı dünyasının ve ABD'nin 'İslam coğrafyalarından daha fazla ne alabiliriz' tarzında sömürücü politikalara devam etmesinden bıktık." değerlendirmesinde bulundu.Bu kargaşa düzeninin, ayrımcı, terörist sevicilikleri bitmediği sürece Yeni Zelanda saldırısında olduğu gibi masumların hayatını kaybetmelerine neden olmaya devam edeceğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle sorumluluk sahibi insanların, insanlar arasında kin ve nefrete yol açacak söylemlerden ve uygulamalardan kaçınmaları gerekmektedir. Paris'in ortasında düzenlenen terör saldırısı için nasıl ayağa kalkılıyorsa, nasıl acı hissediliyorsa Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden masumlar için de aynı acı hissedilmeli ve ayağa kalkılmalıdır. Biz bu konuda özellikle Batı insanından samimiyet bekliyoruz. Yoksa sorumsuz politikalar ve açıklamalar nedeniyle, 'benim teröristim, senin teröristin' tutumlarıyla güzelim dünyamıza barışın ve huzurun gelmesi imkansız. Bu vesile ile Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor, karanlık ve eli kanlı zihniyeti lanetliyorum. Zalimler için yaşasın cehennem."