Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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-Gıyabi cenaze namazının kılınması-TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Fatih Yeşilbaş'ın açıklaması-Duaların okunması Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısıErzincan'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Terzibaba Camisi'nde cuma namazı çıkışı TÜGVA organizesinde bir araya gelen ve AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bazı STK temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği gruptakiler, terör saldırısına tepki gösterdi. TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Yeşilbaş, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralıların olduğunu üzüntü içerisinde öğrendiklerini söyledi. Yeşilbaş, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.