Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Cuma namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önünde düzenlenen törende, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.Namazın ardından Mustazaflar Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi adına bir açıklama yapan Seyfettin Gündüz, Yeni Zelanda'da namaza hazırlanan din kardeşlerinin, feci bir katliama maruz kaldığını belirterek, şunları ifade etti:"Camiler İslam'ın şiarındandır. Bu nedenle saldırı doğrudan İslam ve ümmeti hedef almıştır. Mübarek bir günde, mübarek bir mekanda son derece masum ve savunmasız kardeşlerimiz hedef alınmıştır. Olayı yapanlar tek dişi kalmış vahşi batının kana susamışlığını göstermektedir. Bu olay kuşkusuz kendiliğinden gelişmiş bir olay değildir. Bu saldırı İslam ümmetine yapılmıştır. Onlar için Türkiye, Mısır, İran, Afganistan, Suriye yoktur, tek bir İslam ümmeti vardır. O zaman biz de İslam Ümmeti olarak hareket edelim."Açıklamanın ardından vatandaşlar, tekbir getirip sloganlar eşliğinde saldırıyı kınadı.KahramanmaraşTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciliğince, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırı protesto edildi.TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Ulu Cami önünde düzenlenen protestonun ardından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında yapılan saldırıyı kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.-GaziantepAnadolu Öğrenci Birliği üyeleri, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Gaziantep Üniversitesi Kampüs Camisinde gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.Namazın andından grup adına açıklama yapan Zeynel Kaplan, sosyal medyadan canlı yayınlanan katliamın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.Saldırının, bir süredir küresel düzeyde yapılan islam karşıtı söylemlerin oluşturduğu atmosferin bir ürünü olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:"Bu katliam NATO'nun Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra 'kızıl tehdit' yerine 'yeşil tehdit'i koymasından ayrı düşünülemez. Bu yüz kızartıcı suç, 'İslami terör' diyerek İslam'ı terörle özdeşleştirmenin bir sonucudur. İslam karşıtı ve İslam'ı terörle özdeşleştiren tutumundan vazgeçilmeli. Müslümanlar bu elim hadise karşısında duygusal değil, duyarlı ve bilinçli bir tutum sergilemeli. Masum insanların öldürülmesi karşısında sadece Müslümanların değil, bütün insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlık dışı bu faşist saldırıyı kınıyor, tüm Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırı, insanlığın adalet ve özgürlüğe ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur."Grup, açıklamanın ardından dağıldı.MalatyaMalatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi'nde, cuma Namazı öncesi saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.