Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Dünyası Birliği (Rabıta) Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'da namaz kılan masum Müslümanlara düzenlenen vahşi saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.Bu acımasız saldırının dünyadaki tüm Müslümanların duygularını incittiği ve derinden yaraladığını belirten Useymin, suç, nefret, hoşgörüsüzlük ve İslamofobinin bariz tehlikelerine ilişkin uyarıda bulundu.Useymin ayrıca Yeni Zelanda makamlarına "saldırıyı kapsamlı bir şekilde soruşturmaları ve ülkede yaşayan Müslümanlara daha fazla koruma sağlamaları" çağrısında bulundu."Saldırı, nefreti kışkırtmanın en çirkin biçimlerinden birini yansıtıyor"İslam ülkeleri arasında dini koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan İslam Dünyası Birliği (Rabıta) de iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayarak olayı barbarca bir eylem olarak nitelendirdi.Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu terör saldırısından duyulan derin üzüntüye işaret edilerek, "Bu saldırı sevgi, uyum ve barış gibi değerlere ihtiyaç duyulan dünyada, nefreti kışkırtmanın en çirkin biçimlerinden birini yansıtıyor." denildi."Barbarca yapılan bu terör saldırısı DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla benzerlik taşıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, aşırılık ve aşırılıkçılarla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda hükümetine "faillerin adalete terörist olarak teslim edilmesi ve bu gibi hadiselerin tekrar yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınması" çağrısı yapıldı.