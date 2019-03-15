Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

Memur-Sen Kırıkkale
İl Temsilcisi Recep Akdoğan, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.
Akdoğan, mesajında, insanlığın asla kabul edemeyeceği, haklı gerekçeleri olmayan, faşist ve orta çağ anlayışıyla yapılan bütün saldırıları sadece Müslüman alemi adına değil tüm insanlık adına kınadığını ve lanetlediğini belirtti.
Çok sayıda ülkedeki Müslümanlara ve İslam alemine yapılan bu saldırılara Yeni Zelanda'da iki camide cuma ibadetleri ile meşgul masum insanlara yapılan bir saldırı daha eklendiğine dikkati çeken Akdoğan, şanları kaydetti:
"Sözüm ona çağdaş yaşam anlayışını temsil ettiğini ifade eden ülkelerde bu tipten saldırıların olması gerçek zihniyetlerini gözler önüne sermektedir. Hümanizm diye tabir edilen insanları sevme olgusu bizim dinimizin bir kültürüdür. Bizler asla ve katiyen yaratılmaya ve meşrulaştırılmaya çalışılan İslamofobi kavramını kabul etmiyoruz. Farkındayız ve biliyoruz ki bu bir organizasyon bir ayrıştırma süreci şeklinde kullanılmaktadır. Suni ve provokatif eylemlerle bu olgu dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya ve beslenmeye çalışılmaktadır. Hiçbir Müslüman silahsız, savunmasız ve savaş şartları dışında hiçbir insana bilerek isteyerek zarar veremez. Memur-Sen ailesi olarak bugüne kadar ve Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırıda dahil olmak üzere İslam'a ve Müslümanlara yapılan tüm saldırıları lanetliyor, kınıyoruz."
Kırıkkale, Memur Sen, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA