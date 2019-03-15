Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye
Tekvando Milli Takımı, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Hollanda
'nın Eindhoven
kentinde hazırlanan ay-yıldızlılar, yaptırdıkları pankartla tepkilerini dile getirdi.
Teknik direktör Ali Şahin
'in yanı sıra antrenörlük kariyerine başlayan Avrupa
, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül
ile milli sporcular, pankartta Türkçe, İngilizce ve Flemenkçe ifadelerle terör saldırısına isyan etti.
Üç dilde hazırlanan pankartta, "Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Tekvando Milli Takımı." ifadesine yer verildi.
Tokyo, Türkiye, Yeni Zelanda, Spor
Kaynak: AA