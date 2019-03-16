Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı

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AK Parti Van İl Başkanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Faysal İnan, seçim ofisi önünde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını söyledi.İnan, şunları kaydetti:"İnsanlığın sorunları karşısında etrafını tel örgülerle çevirip kurdukları sözde medeniyetin sınırları içerisinden yükselen faşist çığlıklar, batı dünyasının temsil ettiği ideolojik saplantının en büyük göstergesidir. Yayınladığı sözde manifestoda başta Müslümanlar olmak üzere Türk milletine de kabul edilemeyecek tehditler savuran bu barbar saldırgan, şüphesiz ki her geçen gün artan İslam düşmanlığı söyleminden beslenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı alçak ifadelerin de yer aldığı manifestoda, ırkçılık bataklığında çırpınan Avrupa'nın ötekileşme hastalığını bulaşıcı hale getirme uğraşından ibarettir."