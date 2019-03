Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısı Doğu ve Güneydoğu'da Protesto Edildi

Kaynak: AA

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak, Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'da protesto edildi.Şırnak'ta Geylani Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)Temsilcisi Fırat Som, ezanın ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.Terör saldırılarında Müslümanların şehit edildiğini hatırlatan Som, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.MardinŞakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına konuşan TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, terör saldırısında Müslümanların şehit edildiğini aktardı.Saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara da tepki göstererek "Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yok." diye konuştu.BatmanSeyyit Hüsnü Genç Camisi'nde, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra cami önünde bir araya gelen Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri, terör saldırısını lanetledi.Grup adına açıklama yapan Ramazan Çelikal, mübarek günde Yeni Zelanda'daki Müslümanlardan acı bir haber aldıklarını belirtti.49 Müslümanın şehit olduğunu, 48 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Çelikal, şöyle konuştu:"Daha önce Müslümanlara saldırılar düzenleyenlere nasıl terörist demedilerse saldırganları, 'ruh hastası' gördülerse bunda da durum farklı olmayacaktır. Batılılar, bilin ki sizin terör konusundaki iki yüzlü tavrınızı artık çok iyi biliyoruz. Uzun süredir dünyada İslam karşıtlığı körüklendi. Her geçen gün bu İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz açıkça görmekteyiz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmazdır. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz."BingölTÜGVA Bingöl İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları da saldırıyı kınadı.TÜGVA Bingöl Yurt Koordinatörü Muhammet Arpaçık, grup adına yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Arpaçık, saldırının kabul edilemez olduğunu ifade ederek şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Grup, "Kahrolsun Aksa'ya el uzatanlar" ve "Kahrolsun ezana dil uzatanlar" sloganları attı.Karlıova ilçesinin Dörtyol mevkisinde bir araya gelenler de saldırıda şehit olan Müslümanlar için dua etti.ElazığYeşil Cami önünde bir araya gelen TÜGVA üyeleri saldırıyı protesto etti.TÜGVA Üniversite Teşkilatı Basın Sözcüsü Furkan Koçak, ezana ve camilere yapılan saygısızlığın her geçen gün arttığını belirtti.Koçak, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımızın olduğunu öğrendik. Hain saldırıyı lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." şeklinde konuştu.