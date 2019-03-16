Yeni Zelanda'da İki Camiye Terör Saldırısına Kınama

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.SESRIC'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kulaklıkaya'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan korkunç terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilerek, "Biz bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dualarımız kurbanlar ve onların aileleriyle." ifadesine yer verildi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.