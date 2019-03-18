Yeni Zelanda'da İki Camiye Yapılan Terör Saldırısı

Mazıdağ ilçesinde Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen program kapsamında Halk Eğitim Merkezi önünde toplanan bir grup vatandaş, iki camiye yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Grup adına konuşan Metin Uzunkaya, terör saldırısına tepki göstererek, "İnsanlıktan, nasibini almamış zihniyetin ve ruh halinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu nefret ortamına zemin hazırlayanları da lanetliyoruz." dedi.
Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA