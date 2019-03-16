Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

AK Parti Van
İl Başkanlığı, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle seçim ofisleri ve araçlarında üç gün müzik çalınmayacağını duyurdu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.
Açıklamada, "Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısı sonucu İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu
ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Takva
'nın kararı ile seçim ofislerinde ve seçim araçlarında 3 gün boyunca müzik çalınmayacak." ifadelerine yer verildi.
AK Parti, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA