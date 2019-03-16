Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Çankırı
'da, Milli Türk Talebe Birliği
(MTTB) tarafından Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırıları kınandı.
Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup, slogan atarak tekbir getirdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Emrullah Alparslan, saldırı nedeniyle üzüntü ve öfke içerisinde olduklarını söyledi.
Saldırının İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı gösterdiğini belirten Alparslan, " Doğusuyla, batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz." dedi.
Dünyanın İslamofobik ve faşist terörizme "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Alparslan, şunları kaydetti:
"Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir. Bizler MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyunun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz."
Çankırı, Milli Türk Talebe Birliği, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA