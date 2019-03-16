Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Kaynak: AA

Bayburt'ta, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırıları kınandı.Türk Dünyası Parkı'nda toplanan grup adına basın bildirisini okuyan Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Temsilcisi Salih Yıldızoğlu, inançları gereği ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırının İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.Yıldızoğlu, dünyanın İslam düşmanlığı ve faşist terörizme "dur" demesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kınamaya kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir mağlubiyete dönüşecektir." dedi.Grup, basın açıklaması sonrası duanın ardından dağıldı.Basın açıklamasına AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Fikret Özbey ile vatandaşlar katıldı.