Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Kaynak: AA

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.Muş Selam-Der Dayanışma Platformu üyeleri tarafından cuma namazı sonrası Merkez Hacı Şeref Camisi önünde toplanarak Yeni Zelanda'daki saldırılara tepki gösterdi.Platform adına konuşan Bülent Balkaya, saldırıları kınadıklarını belirtti.Saldırıyı gerçekleştiren bir cani olduğunu vurgulayan Balkaya, şunları kaydetti:"Geçmişten günümüze kadar İslami değerleri hiçe sayan, İslam'a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler, yine aynı küstahlıkla Müslümanlara saldırmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu tür saldırıların gerçekleşmesinin en temel sebeplerinden birisi de idarecilerin İslam düşmanlığı çalışmalarına göz yummalarından kaynaklanıyor. İslam'a ve onun kutsallarına yapılan saldırılar 'özgürlük' çerçevesinde değerlendirildiği müddetçe, bu tür saldırılar öyle görünüyor ki devam edecektir. İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar, faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Müslümanlara yönelik sıkça karşılaşır hale gelinen bu ve benzeri saldırılar bireysel olmaktan çıkarak, bilinçli ve sistematik hale gelmiştir."Açıklamaya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.