16.06.2019 11:31
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Yeni Zelanda'da iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Masterton kasabasındaki havaalanına inmeye çalışan küçük uçak ile alandan havalanan uçağın çarpışması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Masterton kasabasındaki havaalanına inmeye çalışan küçük uçak ile alandan havalanan uçağın çarpışması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, taşıdığı 4 paraşütçünün atlayışını gerçekleştirmesinin ardından Hood Aerodrome Havalimanı'na inişe geçen uçakla, alandan havalanan eğitim uçağı yaklaşık 100 metre yükseklikte çarpıştı.
Yeni Zelanda polisi, iki uçağın çarpışması sonucunda kimliklerini açıklamadığı pilotların yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Olay yerinde hayatını kaybeden pilotlardan birinin cesedinin enkazdan çıkartıldığını bildiren polis, diğerinin ise yarın çıkartılacağını belirtti.
Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesince olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Pilot, Yeni Zelanda, Güncel

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