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Yeni Zelanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Yeni Zelanda'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

11.04.2020 05:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:42
Yeni Zelanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Yeni Zelanda'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Caroline McElnay, Kovid-19'a yakalanan 80'li yaşlardaki kadının başkent Wellington 'da, 70 yaşlarındaki erkek hastanın Christchurch kentinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin daha önceden farklı sağlık sorunları bulunduğunu hatırlatan Dr. Caroline McElnay, "Yeni Zelanda'da Kovid-19 ile ilişkili dört ölüm var. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu özellikle yaşlılar ve önceden belli başlı sağlık sorunları olanlar için çok ciddi bir hastalık olabilir." ifadelerini kullandı.
İki kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle Yeni Zelanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı, yaklaşık 58 bin kişiye yapılan testler sonucunda 1312 kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 442 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Wellington, Güncel
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